Tarsus'ta PKK adına faaliyette bulunan 2 hacker yakalandı

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'de yasa dışı terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla hareket eden 2 hacker yakalanarak gözaltına alındı.

Tarsus ilçesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet yürüten 'hacker' gruplarına operasyon düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve istihbarat ekiplerinin çalışmasında, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Hackers yapılanmasındaki CMG-TEAM Cold Hackers isimli gruba yönelik yürütülen soruşturmada; PKK/KCK silahlı terör örgütü adına, 27 Nisan'da Hava Kuvvetleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği internet sayfasına siber saldırı düzenlediği iddia edilen M.K.(15) ve N.F.Ş. (25) gözaltına alındı.

Yapılan aramada şüphelilerin evlerinde 6 cep telefonu, 1 bilgisayar, 1 fotoğraf makinesi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 4 laptop, 2 tablet, 2 hard disk, 6 flaş bellek, 3 sim kart ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. Şüpheli 2 kişinin emniyetteki işlemlerin ardında Ankara TEM Şube Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Son Dakika Haberleri

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