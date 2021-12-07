Tarsus'ta PKK adına faaliyette bulunan 2 hacker yakalandı - Haberler
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Tarsus'ta PKK adına faaliyette bulunan 2 hacker yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel
Tarsus'ta PKK adına faaliyette bulunan 2 hacker yakalandı

MERSİN'de yasa dışı terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla hareket eden 2 hacker yakalanarak gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'de yasa dışı terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla hareket eden 2 hacker yakalanarak gözaltına alındı.

Tarsus ilçesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet yürüten 'hacker' gruplarına operasyon düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve istihbarat ekiplerinin çalışmasında, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Hackers yapılanmasındaki CMG-TEAM Cold Hackers isimli gruba yönelik yürütülen soruşturmada; PKK/KCK silahlı terör örgütü adına, 27 Nisan'da Hava Kuvvetleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği internet sayfasına siber saldırı düzenlediği iddia edilen M.K.(15) ve N.F.Ş. (25) gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramada şüphelilerin evlerinde 6 cep telefonu, 1 bilgisayar, 1 fotoğraf makinesi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 4 laptop, 2 tablet, 2 hard disk, 6 flaş bellek, 3 sim kart ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. Şüpheli 2 kişinin emniyetteki işlemlerin ardında Ankara TEM Şube Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.


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Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Son Dakika Haberleri

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