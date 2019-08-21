Tarsus'ta pamuk sorumlu denetçi eğitimi başladı

21.08.2019 17:00

Mersin'in Tarsus ilçesinde çırçır işletmesi sahipleri ve çalışanlarına yönelik düzenlenen pamuk sorumlu denetçi eğitimi başladı.

Borsa Başkanı Murat Kaya, Tarsus Ticaret Borsası'nda düzenlenen etkinlikte, ülke genelinde olduğu gibi ilçede de pamuk ekim alanlarının son yıllarda artış gösterdiğine dikkati çekti.

Kaya "Artan ekim alanı ile birlikte yüksek rekolteli pamuk üretimimizden elde edilecek kütlü pamukları işleyen çırçır işletmelerimiz de kapasite artışına yönelik revizyonlarına başladı. " dedi.

Konuşmanın ardından eğitimde, katılımcılara, çırçır ve iplik imalatında meydana gelen pamuk lifi döküntülerinin önlenmesi, pamukta ihracat, ithalat ve iç piyasada uygulanacak kontrol şekilleri hakkında bilgiler verildi.

Eğitime Adana, Ceyhan, Kadirli, Kayseri, Osmaniye, Kırıkhan, Reyhanlı, Antakya ve Diyarbakır'dan 68 kişi katıldı.

Kaynak: AA