Tarsus'ta özel güvenlik kulübesinden hırsızlık - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarsus'ta özel güvenlik kulübesinden hırsızlık

AA / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel
Tarsus'ta özel güvenlik kulübesinden hırsızlık

Mersin'in Tarsus ilçesinde, belediyeye ait parkta bulunan iki özel güvenlik kulübesinin kapısı ve pencereleri çalındı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, belediyeye ait parkta bulunan iki özel güvenlik kulübesinin kapısı ve pencereleri çalındı.

Berdan Parkı'nda bulunan 2 özel güvenlik kulübesinin kapı ve pencerelerinin yerinde olmadığını görenler durumu polise bildirdi.

Ekipler, olayı gerçekleştirenleri bulmak için çalışma başlattı.

Ekvator'dan gelen muz yüklü konteynerde 7 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi

Ekvator'dan gelen muz yüklü konteynerde 7 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi

AA / Ahmet Can Erdogan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title