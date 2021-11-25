Tarsus'ta özel güvenlik kulübesinden hırsızlık
AA / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel
Mersin'in Tarsus ilçesinde, belediyeye ait parkta bulunan iki özel güvenlik kulübesinin kapısı ve pencereleri çalındı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, belediyeye ait parkta bulunan iki özel güvenlik kulübesinin kapısı ve pencereleri çalındı.
Berdan Parkı'nda bulunan 2 özel güvenlik kulübesinin kapı ve pencerelerinin yerinde olmadığını görenler durumu polise bildirdi.
Ekipler, olayı gerçekleştirenleri bulmak için çalışma başlattı.
AA / Ahmet Can Erdogan - Son Dakika Haberleri
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