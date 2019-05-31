Tarsus'ta örtü altında ilk üzüm hasadı

Mersin'in Tarsus ilçesinde sezonun ilk örtü altı üzüm hasadı yapıldı.

İlk hasat, çiftçi Enver Sarı'ya ait Kulak Mahallesi'ndeki 10 dönüm alanda gerçekleştirildi.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, hasadın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, dekarda 4,5 ton üzüm rekoltesi beklediklerini ifade ederek, ürünlerin kilogramlarının 8,5 ile 10 lira arasında satıldığını söyledi.

Kaynak: AA