Tarsus'ta orman yangını tatbikatı Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2020 yılı orman yangınlarıyla mücadele kapsamında tatbikat düzenlendi.

Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2020 yılı orman yangınlarıyla mücadele kapsamında tatbikat düzenlendi.

Karabucak mevkisinde gerçekleşen tatbikatta Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper, tarafından yangın ekibi personeline, ekipman kullanımı, yangına doğru ve etkili müdahale konularında bilgi verildi.

Tarsus Orman İşletme Müdürü Musa Küreksiz de olası yangınlara karşı hazır olmak için tatbikat yaptıklarını belirtti.

Küreksiz, vatandaşlardan herhangi bir yangınla karşılaşmaları durumunda "Alo 177 Orman Yangını İhbar Hattı"na bilgi vermelerini istedi.

Tatbikata, Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Öz Orman-İş Sendikası Genel Sekreteri Ali Bilgin ve işletme şefleri katıldı.

Kaynak: AA