Tarsus'ta öğrencilere süt ikram edildi
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Tarsus'ta öğrencilere süt ikram edildi

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası 4. Meslek Komitesi ve Tarsus Süt Üreticileri Birliği işbirliğinde sosyal sorumluluk ve farkındalık projesi kapsamında ilçede öğrencilere süt ikram edildi.

15.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:16
Tarsus'ta öğrencilere süt ikram edildi

Ticaret ve Sanayi Odası 4. Meslek Komitesi ve Tarsus Süt Üreticileri Birliği işbirliğinde sosyal sorumluluk ve farkındalık projesi kapsamında ilçede öğrencilere süt ikram edildi.

Tarsus Şehit Astsubay Cemre Salih Gözen İlkokulunda gerçekleşen etkinlikte Tarsus Süt Üreticileri Birliği Başkanı Danyal Avşar, öğrencilere süt ve süt ürünlerinin faydaları hakkında bilgi verdi.

Avşar, çocukların sağlığını her şeyden çok önemsediklerini belirtti.

Kaynak: AA
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