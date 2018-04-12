Tarsus'ta Öğrencilere İstihdam Paneli

Mersin'in Tarsus ilçesinde üniversite öğrencileri için "İstihdam Zirvesi" paneli düzenlendi.

Tarsus Ticaret Borsasınca, İŞKUR'un katkısıyla borsanın salonunda düzenlenen panele konuşmacı olarak katılan Girişimci İnsan Kaynakları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Özada, Carrefoursa İnsan Kaynakları Bölge Yöneticisi Pınar Özer, BNT Gıda Tarım Şirketi Müdürü Fatma Temel ve CML Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Cem Bozkaya, katılımcılarla uzmanlık alanlarında deneyimlerini paylaştı.

Öğrencilerin sorularının da yanıtlandığı etkinlikte konuşmacılar, girişimcilik, yeni nesil iş arama teknikleri, mülakat, lojistik sektörü, perakende sektörü, İŞKUR hizmetleri ve İşbaşı Eğitim Programı gibi birçok konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verdi.