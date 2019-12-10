Tarsus'ta öğrencilere giysi yardımı
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Tarsus'ta öğrencilere giysi yardımı

Tarsus Anıt Lions Kulübü tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımında bulunuldu.

10.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:26
Tarsus'ta öğrencilere giysi yardımı

Anıt Lions Kulübü tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımında bulunuldu.

Tarsus Anıt Lions Kulübü Başkanı Seval İkiz ve kulüp üyeleri Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören 20 öğrenciye mont yardımı yaptı.

Kulüp Başkanı İkiz, yaptığı açıklamada kulüp olarak 'Çocuklar Üşümesin Projesi' kapsamında öğrencilere yardımda bulunduklarını belirtti.

İkiz, başta eğitim ve sağlık olmak üzere birçok alanda, topluma karşılıksız hizmet verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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