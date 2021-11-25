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Tarsus'ta öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Tarsus'ta öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti

Tarsus Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, ilçedeki ilk ve ortaokullarda okuyan öğrenciler, Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret edecek.

Tarsus Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, ilçedeki ilk ve ortaokullarda okuyan öğrenciler, Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret edecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, projenin amacının çocuklara hayvan sevgisi aşılama, eğlenerek öğrenmelerini sağlama ve hayvan barınaklarına eğitsel amaçlara yönelik işlevsellik kazandırılması olduğu belirtildi.

Açıklamada, her hafta seçilen bir okulun öğrencilerinin barınağa götürülerek barınakta kalan hayvanlarla bir araya gelmeleri sağlandığı, bu sayede çocukların hayvanlarla birebir temas kurarak hayvan sevgilerinin artırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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