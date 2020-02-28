Tarsus'ta öfke kontrolü semineri

28.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:38

Tarsus ilçesinde memurlara yönelik "Stres, öfke ve problem çözme" semineri düzenlendi.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleşen seminerde vatandaşlarla daha sağlıklı ilişkiler kurulmasına katkı sağlayacak olan böyle eğitimlerin önemli olduğunu söyledi.

Seminerde stres, öfke ve problem çözme konularında başa çıkmanın yolları anlatıldı.

Kaynak: AA