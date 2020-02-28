Tarsus'ta öfke kontrolü semineri
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Tarsus'ta öfke kontrolü semineri

Tarsus ilçesinde memurlara yönelik "Stres, öfke ve problem çözme" semineri düzenlendi.

28.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:38
Tarsus'ta öfke kontrolü semineri

ilçesinde memurlara yönelik "Stres, öfke ve problem çözme" semineri düzenlendi.

Tarsus Kaymakamı Kadir , Toplantı Salonunda gerçekleşen seminerde vatandaşlarla daha sağlıklı ilişkiler kurulmasına katkı sağlayacak olan böyle eğitimlerin önemli olduğunu söyledi.

Seminerde stres, öfke ve problem çözme konularında başa çıkmanın yolları anlatıldı.

Kaynak: AA

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