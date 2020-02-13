Tarsus'ta ocak ayında 13 bin 284 araç kontrol edildi

13.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:00

Mersin'in Tarsus ilçesinde, trafik ekipleri ocak ayında 13 bin 283 aracı denetledi.

Tarsus Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, eksiklik saptanan sürücülere toplam 1 milyon 43 bin 876 lira trafik cezası uygulandı.

Söz konusu dönemde ilçede meydana gelen 110 kazada, bir kişi öldü, 93 kişi yaralandı.

Kaynak: AA