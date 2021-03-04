Tarsus'ta mobil Atık Getirme Merkezi kuruldu
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Tarsus'ta mobil Atık Getirme Merkezi kuruldu

04.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:28
Tarsus'ta mobil Atık Getirme Merkezi kuruldu

Tarsus Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ilçenin işlek noktasına mobil Atık Getirme Merkezi kurdu.

Tarsus Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ilçenin işlek noktasına mobil Atık Getirme Merkezi kurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında İsmetpaşa Bulvarına mobil Atık Getirme Merkezi yerleştirdi.

Belediye ekipleri, çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak için hazırlanan mobil Atık Getirme Merkezlerinde çöpleri kaynağında ayrıştıracak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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