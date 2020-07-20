Tarsus'ta minibüs alev alev yandı
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Tarsus'ta minibüs alev alev yandı

Tarsus'ta minibüs alev alev yandıMERSİN'in Tarsus ilçesinde minibüs, çıkan yangında küle döndü.

Tarsus'ta minibüs alev alev yandı
20.07.2020 23:36 | Son Güncelleme: 21.07.2020 00:19

Tarsus'ta minibüs alev alev yandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde minibüs, çıkan yangında küle döndü. Yangın sırasında meydana gelen küçük çaplı patlamalar ise korkuttu.

Akşam saatlerinde Hüseyin Bahçevan idaresindeki 33 NDS 58 minibüs, Boztepe Mahallesi yakınlarında alev aldı. Minibüsün yanmaya başladığını gören Bahçevan, aracı emniyet şeridine çekip, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler tüm minibüsü sararken, meydana gelen küçük çaplı patlamalar ise korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangını söndürürken, minibüs kullanılmaz hale geldi.

Yapılan incelemede minibüsün motor arızasından dolayı yandığı belirlendi.

Kaynak: DHA

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