Tarsus'ta mezarlıklar temizleniyor

21.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:43

Mersin Büyükşehir Belediyesi, mezarlıklardaki temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Daha önceleri sadece dini bayramlarda temizlik yapılan mezarlıklarda program dahilinde temizlik çalışması gerçekleşiyor.



Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Mezarlık İşleri'ne bağlı ekipler, kentin ova bölgesinde bulunan Özel Bahşiş Mahallesi, Yeşiltepe Mahallesinin Çataltepe ve Yeşilkuyu bölümlerindeki mezarlıkları ve Aliağa 1. ve 2. kısımdaki mezarlık alanlarını kapsamlı şekilde temizledi.



Tarsus kent merkezinde yer alan Şehir Mezarlığı ile Güney Mezarlığı'nda kapsamlı bakım gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, geçtiğimiz günlerde de Tarsus'un en büyük ikinci mezarlığı konumunda olan Eshab-ı Kehf Mezarlığı'nda günlerce süren detaylı temizlik çalışması gerçekleştirmişlerdi.



Büyükşehir ekipleri, program dahilinde ovada ve kırsalda bulunan diğer bağlı mahallelerde de sürekli olarak mezarlık temizlik ve bakım çalışması yürütecek. - MERSİN

Kaynak: İHA