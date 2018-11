Tarsus'ta "Mevlid-i Nebi" Programı

Tarsus Belediyesi Mevlit Kandili dolayısıyla Mevlid-i Nebi Özel programı düzenledi.

Tarsus Spor Salonunda Fatma Beyza Gündoğan'ın sunumunu yaptığı programda Serdar Tuncel şiirleriyle Ömer Tuğrul İnançer sohbetiyle, Ömer Karaoğlu ilahiler ve ezgilerle izleyicileri mest etti.

Tarsus Belediye Şevket Can, konuşmasında Hz. Muhammed'in doğuşunun insanlık tarihinin en önemli olayı olduğunu ifade ederek, "Çünkü peygamberimizin dünyaya geldiği dönemde, insanlar her türlü değer ölçülerini yitirmiş, yollarını şaşırmışlardı. Küfür ve haksızlık gönülleri karartmıştı. Sosyal hayat bozulmuş, ahlak tamamen kokuşmuştu. Kadınlar esir muamelesi görüyor, bir eşya gibi alınıp satılıyor, kız çocukları acımasızca diri diri toprağa gömülüyordu. Dünyada insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey olan huzur, can ve mal güvenliği kalkmış gibiydi. Dünyanın birçok köşesi kanlı boğuşmalara sahne oluyordu. Cihanın ıslahı bir peygamberin gönderilmesine muhtaçtı. Bütün ümitler, Yahudi ve Hıristiyan dinlerinin müjdelediği ahir zaman peygamberine yönelmişti. Bütün dünya karanlıklar içinde, bu kurtarıcının gelmesini dört gözle bekliyordu. İşte Peygamberimiz, böyle bir zamanda dünyaya gelmişti. Bu gecenin sabahı gerçekten de nurlu bir sabahtı. İnsanlık için yepyeni bir gün doğmuş, aydınlık bir devir açılmıştı. Bir fazilet güneşi ve hidayet meşalesi olan sevgili peygamberimizin gönderilişi, Yüce Allah'ın bütün insanlara en büyük nimetlerinden birisidir" dedi.

Program sonunda Başkan Can, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ve Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal programa katılan sanatçılara ve konuşmacılara hediyeler takdim ettiler. - MERSİN