Tarsus'ta market yangını

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçe Mahallesi'nde Mehmet Demir'e ait marketten dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt