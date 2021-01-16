Tarsus'ta market yangını
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Tarsus'ta market yangını

16.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:38
Tarsus'ta market yangını

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçe Mahallesi'nde Mehmet Demir'e ait marketten dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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