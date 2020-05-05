Tarsus'ta lise öğrencilerinden dezenfektan üretimi
05.05.2020 15:46 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:46
Mersin'in Tarsus ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, öğretmenleriyle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfektan üretiyor.
Mersin'in Tarsus ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, öğretmenleriyle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfektan üretiyor.
Lisenin Müdürü Murat Akbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 öğretmen ve kimya bölümünden 8 öğrenciyle dezenfektan solüsyonu üretimine ağırlık verdiklerini belirtti.
Solüsyonları küçük ve büyük ambalajlara koyduklarını aktaran Akbaş, Tarsus Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 2 bin litre ürün teslim ettiklerini vurguladı.
Akbaş, solüsyonların okulların dezenfekte çalışmalarında da kullanıldığını sözlerine ekledi.
Kaynak: AA