Tarsus'ta kuyuya düşen genç kurtarıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evin bahçesindeki kuyuya düşen 17 yaşındaki genç, kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
26.04.2020 19:04 | Son Güncelleme: 26.04.2020 19:06
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evin bahçesindeki kuyuya düşen 17 yaşındaki genç, kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, üzeri çeşitli malzemelerle örtülen kuyuya düşen V.C.D, bağırarak çevredekilerden yardım istedi.
Sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 15 metrelik kuyuya halatla inerek genci kurtardı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler oluşan V.C.D, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA