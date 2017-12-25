Tarsus'ta Kurtuluş Koşusu Yapıldı

Tarsus'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 96. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Kurtuluş Koşusu" yapıldı.



Tarsus Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Caddesi üzerinde küçük, yıldız ve genç kategorilerinde 525 öğrencinin katılımıyla düzenlenen yarışmaların startını Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Aksoy verdi.



Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yarışmalara, bin 200 metre küçük kızlar, Müge Etyemez, 500 metre küçük erkekler, Efe Rüzgar, bin 500 metre yıldız kızlar, Hümeyra Uz, 2 bin metre yıldız erkekler, Kemal Can Atıcı, 2 bin metre genç kızlar, Elif Nur Karakol, 3 bin metre genç erkekler, Yunus Kabak birinci oldu.



Takımlar halinde birinciler ise bin 200 metre küçük kızlar, Şehit Ömer Kara Ortaokulu, bin 500 metre küçük erkekler, Şehit Ömer Kara Ortaokulu, bin 500 metre yıldız kızlar, Zekeriya Çayan Ortaokulu, 2 bin metre yıldız erkekler, Çağlayan Ortaokulu, 2 bin metre genç kızlar, Adile Onbaşı MTAL Lisesi 3 bin metre genç erkekler, Şehit U. Sami Şensoy Anadolu Lisesi oldu.