Tarsus'ta Kurtuluş Etkinlikleri

Mersin'in Tarsus ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü çeşitli etkinliklerle düzenleniyor.



Yarenlik Alanında açılan ve 40 eserden oluşan Molla Kerim ve Kuvayi Milliye Şehitleri resim sergisini Tarsuslular ilgiyle inceledi. Tarsus'un kurtuluş mücadelesinde karelerin yansıdığı resim sergisi gün boyunca açık kalacak.



Yine Yarenlik Alanı Saat Kulesi'nin yanında Türk Halk Müziği Derneği ve Tarsus Sanat Kültür ve Edebiyat Derneği tarafından verilen konser ile şiir dinletisi yoğun ilgi gördü.



Kahramanlık Türkülerinin seslendirildiği konserde Tarsuslular sanatçılara eşlik etti.



Tarsus'un kurtuluş etkinliklerinin dolu dolu kutlandığını belirten Belediye Başkanı Şevket Can, etkinliklerin ilgi görmesinden dolayı memnun olduklarını ifade etti. Başkan Can, "Tarsus, Çukurova'nın işgaline karşı ilk baş kaldırış hareketin adıdır. Tarsus dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi. Geçmişte birçok medeniyete beşik olmuş, birçok dini değeri ve din büyüklerini bağrında taşımış, tarihte başkent olmuş, sancak merkezi olmuş çok önemli bir cazibe merkezidir. Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü kutlama etkinliklerimiz bütün güzelliğiyle devam ediyor. Yarenlik alanında resim sergisi ve konser ile şiir dinletisi programlarını gerçekleştirdik. Akşamda yöresel oyunlarımızın da içinde yer alacağı Sinsin gösterisi ve konser ile devam edecek. Yarın 08.45'de Aznakay Parkı önünde Kuvayi Milliyelerin karşılanması ile başlayacak olan programımız, şehitler anıtına saygı duruşunda ve çiçek bırakmasının ardından Cumhuriyet Meydanında devam edecek. Finali ise akşam saat 18.30'da Demet Akalın'ın konseri ile programımızı tamamlayacağız. Etkinliklerimize bütün halkımız davetlidir" dedi. - MERSİN