Tarsus'ta kunduru buğdayının son hasadı yapıldı
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Tarsus'ta kunduru buğdayının son hasadı yapıldı

Tarsus'ta kunduru buğdayının son hasadı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarsus Belediyesinin öncülüğünde ekimi gerçekleştirilen kunduru buğdayının son hasadı, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

Tarsus Belediyesinin öncülüğünde ekimi gerçekleştirilen kunduru buğdayının son hasadı, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Başkan Bozdoğan, Tarsuslu çiftçilerin emeğine dikkat çekmek için şalvar giydi, kasket taktı ve eline orağı alıp ekin biçti.

Yerli tohum seferberliği başlatan Tarsus Belediyesi, atalık tohumlar kullanarak ektiği buğday ve arpa tarlalarında hasadı tamamladı. Belediyenin kendi olanaklarıyla ektiği 90 dönümlük alanda yetiştirilen kunduru buğdayı ve arpanın hasadı yapıldı. Yapılan hasatlarda 40 ton buğday ile 10 ton arpa edildi. Elde edilen ürünün bir kısmı yerli tohumların sürdürebilirliğini sağlamak ve gelecek nesillere aktarmak için tohum gen bankasına teslim edildi, bir kısmı da üreticilere dağıtıldı. Böylece yerli tohumun ekim alanı artırıldı. Buğday ve arpanın bir kısmı da işlenerek una ve kepeğe dönüştürüldü. Elde edilen un vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılırken, kepek de hayvancılık yapan çiftçilere dağıtıldı.

Aralık ayında ekimi gerçekleştirilen kunduru buğdayının son hasat çalışmasına, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da katıldı. Bozdoğan, Tarsuslu çiftçinin emeğine ve Tarsus kültürüne dikkat çekmek için şalvar giydi, sekiz köşe kasket takıp elinde orakla ekin biçti. - MERSİN

Tarsus'ta kunduru buğdayının son hasadı yapıldı
Tarsus'ta kunduru buğdayının son hasadı yapıldı
Tarsus'ta kunduru buğdayının son hasadı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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