Tarsus'ta kumar baskını: 7 kişi suçüstü yakalandı
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Tarsus'ta kumar baskını: 7 kişi suçüstü yakalandı

Tarsus'ta kumar baskını: 7 kişi suçüstü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 7 kişi suçüstü yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 7 kişi suçüstü yakalandı.

Olay, Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan kahvehanede meydana geldi. Kahvehanede kumar oynatıldığına dair ihbar alan polis, adrese operasyon yaptı. Baskında kumar oynayan 7 kişiye, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına uymama, maske takmamak, sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 22 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oynamak için yer ve imkan sağlayan bir kişiye ise adli işlem yapıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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