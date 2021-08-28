Tarsus'ta kullanılmayan fabrika alanında yangın
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Tarsus'ta kullanılmayan fabrika alanında yangın

Tarsus'ta kullanılmayan fabrika alanında yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus İlçesinde kullanılmayan boş durumdaki fabrika alanında yangın çıktı.

Mersin'in Tarsus İlçesinde kullanılmayan boş durumdaki fabrika alanında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, D-400 karayolu üzeri Bağlarbaşı mevkiinde bulunan ve önceden parfüm fabrikası olarak kullanılan fabrika alanında yangın çıktı.

Boş durumdaki fabrikadan çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kullanılmayan atık malzemelerin yandığı yangın nedeniyle çatı kısmı da zarar gördü. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. - MERSİN

Tarsus'ta kullanılmayan fabrika alanında yangın
Tarsus'ta kullanılmayan fabrika alanında yangın
Tarsus'ta kullanılmayan fabrika alanında yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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