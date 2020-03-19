Tarsus'ta kozmatik ürün satan işletmeler denetlendi Tarsus Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, şehir içerisinde kozmetik ürün satan işletmeleri denetledi.

Tarsus Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, şehir içerisinde kozmetik ürün satan işletmeleri denetledi.

İlgili kanun maddesi gereği şehir içerisindeki işletmelerde fiyat etiketi kontrolü yapan ekipler, haksız rekabetin önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Başta işyeri açma ve çalışma ruhsatına esas olan müesseselerin taşıması gereken tüm şartları yerinde inceleyen ekipler, satışı yapılan ürünlerin fiyat etiketlerinin kontrollerinden sonra işletme çalışanlarına haksız rekabetin önlenmesine yönelik uyarı yaptı.

Belediye yetkilileri, fiyatlarda oynamalar ve usulsüzlükler gibi gayri yasal durumlar karşısında tüketicilerin korunması ve piyasada kamu düzeninin sağlamak açısından denetimlere devam edeceklerini belirttiler. - MERSİN

Kaynak: İHA