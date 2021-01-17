Tarsus'ta Kovid-19 denetimi
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Tarsus'ta Kovid-19 denetimi

17.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:38
Tarsus'ta Kovid-19 denetimi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Polis ekiplerince, çeşitli cadde ve sokaklarda uygulama noktaları kurulup araçlar durduruldu.

Denetimlerde sürücülerin izin belgeleri kontrol edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan

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