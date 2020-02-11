Tarsus'ta kent kart dolum makinesi tahrip edildi

11.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:04

Tarsus'ta Büyükşehir Belediyesine ait kent kart dolum makinesine zarar verildi.



Kızılmurat Mahallesi Adana Caddesi üzerindeki otobüs durağında bulunan kent kart dolum makinesinin ön camı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.

Cihazı inceleyen belediye ekipleri durumu polise bildirdi.

Polis kent kart dolum makinesine zarar veren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA