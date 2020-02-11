Tarsus'ta kent kart dolum makinesi tahrip edildi
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Tarsus'ta kent kart dolum makinesi tahrip edildi

Tarsus'ta Büyükşehir Belediyesine ait kent kart dolum makinesine zarar verildi.

11.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:04
Tarsus'ta kent kart dolum makinesi tahrip edildi

'ta Büyükşehir Belediyesine ait kent kart dolum makinesine zarar verildi.


Kızılmurat Mahallesi Caddesi üzerindeki otobüs durağında bulunan kent kart dolum makinesinin ön camı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.

Cihazı inceleyen belediye ekipleri durumu polise bildirdi.

Polis kent kart dolum makinesine zarar veren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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