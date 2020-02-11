Tarsus'ta kent kart dolum makinesi tahrip edildi
Tarsus'ta Büyükşehir Belediyesine ait kent kart dolum makinesine zarar verildi.
Tarsus'ta Büyükşehir Belediyesine ait kent kart dolum makinesine zarar verildi.
Kızılmurat Mahallesi Adana Caddesi üzerindeki otobüs durağında bulunan kent kart dolum makinesinin ön camı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.
Cihazı inceleyen belediye ekipleri durumu polise bildirdi.
Polis kent kart dolum makinesine zarar veren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.