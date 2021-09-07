Tarsus'ta Kazım Karabekir Caddesi Sıcak Asfaltla Kaplandı

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi, yeni yol açma ve kırsaldaki grup yollarında asfalt kaplama faaliyetlerine aralıksız devam ederken, bir taraftan da bozuk zeminleri nedeniyle ulaşımda sorun yaratan cadde ve bulvarlarda yenileme işlemlerini sürdürüyor.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni yol açma ve kırsaldaki grup yollarında asfalt kaplama faaliyetlerine aralıksız devam ederken, bir taraftan da bozuk zeminleri nedeniyle ulaşımda sorun yaratan cadde ve bulvarlarda yenileme işlemlerini sürdürüyor. Bu yıl Tarsus ilçe merkezinde birçok noktada asfaltlama çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, Kazım Karabekir Caddesi'nin asfaltını yeniledi.

Uzun yıllardır şikayetlere neden oluyordu

Tarsus ilçe merkezindeki en eski yerleşim noktaları arasında yer alan Caminur ile Gözlükule Mahallelerinin sınırını oluşturan ve üzerinde oto galericiler sitesinin yanı sıra pek çok esnafın yer aldığı Kazım Karabekir Caddesi'nin uzun yıllardır şikayetlere neden olan bozuk zemini ekipler tarafından freze makinesiyle söküldü. Yağmur suyu tahliyesi için zemin kodunun revize edilmesinin ardından Kazım Karabekir Caddesi ile bulvarın bağlantı yolları olan 0806. Sokak ile 0813. Sokak sıcak asfaltla kaplandı. Söz konusu bölgede 750 metre uzunluğunda sıcak asfalt döküm işlemi uygulandı.

"Bu yol yıllardır bir türlü yapılmamıştı"

Tarsus ilçesi Gözlükule Mahalle Muhtarı Ahmet Nergiz, yıllardır yaptıramadıkları yolun Başkan Seçer'in öncülüğünde yenilendiğini ifade ederek, "Daha önce defalarca kez söylememize rağmen, yıllardır bu yol bir türlü yapılmadı. Vahap Başkanımıza ricada bulunduk olaya el atılması için. Sağ olsun bizi kırmadı. Burası hem Gözlükule Mahallesi hem de Caminur Mahallesi'ni birbirine bağlayan Kazım Karabekir Caddesi. Burada galericiler sitesi olduğu için bayağı işlek bir cadde. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer ve ekibine Gözlükule Mahallesi ve Caminur Mahallesi adına teşekkür ediyoruz" dedi.

"Çukurlardan dolayı vatandaşlar şikayet ediyordu"

Caminur Mahallesi Muhtarı Ozan Manay da "Yıllardan beri bize sorun olan Kazım Karabekir Caddesi, Vahap Seçer Başkanımızın ekibiyle bugün daha güzel bir yere vardı. Asfaltımız yenilendi. Başkanım ve ekibine teşekkür ediyorum. Çukurlardan dolayı vatandaşlarımız şikayet ediyorlardı. Biz de bunları Başkanımıza ilettik. Hızlı bir şekilde, hemen hemen 3-4 gün içerisinde mahallemizin her tarafı asfaltlandı" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 7. 9. 2021 08: 11: 48

Kaynak: Habermetre