Tarsus'ta kaza: 4 yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde belediye otobüsü ile dolmuşun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde belediye otobüsü ile dolmuşun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Takbaş Mahallesi üniversite güzergahında meydana geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi şehir içi seferi yapan Mehmet E. idaresindeki 33 NCC 18 plakalı otobüs ile karşı yönden gelen 33 NZ 132 plakalı dolmuş çarpıştı. Kazada dolmuştaki biri ağır 4 yolcu yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN