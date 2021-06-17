Tarsus'ta kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti
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Tarsus'ta kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Tarsus'ta kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Öğretmenler Mahallesi 2904 Sokak üzerinde bulunan park içerisinde gençler kavga etti. Kızlı, erkekli 10 gencin karıştığı kavgada Mehmet Can Karaca (16) ile N.G. (16) göbek üzerinden, N.G. ise sırtından bıçaklandı. Kanlar içinde kalan Mehmet Can Karaca ile N.G., 200 metre ileride bulunan Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehmet Can Karaca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Haberi alan Karaca'nın ailesi hastane önünde fenalaştığı görüldü. Hastane önünde taşkınlık yapan yakınlarına polisler müdahale etti. N.G.'nin tedavisi devam ediyor.

Polisin yaptığı çalışmada olaya karışan, T.B. (16), B.B. (15), S.O. (17), B.Ö. (16), S.D. (16), S.K. (17) ve N.A. (15) gözaltına aldı.

T.B. adlı kişinin Mehmet Can Karaca'yı bıçakladığı iddia edildiği olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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