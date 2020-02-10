Tarsus'ta kasaptan et ve sucuk hırsızlığı

10.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:40

Tarsus ilçesinde bir kasap dükkanı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce soyuldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Topaklı Mahallesinde bir kasap dükkanına gece saatlerinde giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, soğutma dolabında bulunan 175 kilogram et ve 70 kilogram sucuk alarak kaçtı.

Sabah iş yerine gelen dükkan sahibi soyulduğunu fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA