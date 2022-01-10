TARSUS, MERSİN (İHA) - Tarsus'ta kasapların seçim kavga çıktı

MERSİN Mersin'in Tarsus ilçesinde Kasaplar Odası'nın seçiminde kavga çıktı.

Ticaret Odası toplantı salonundaki kongrede divan başkanlığını MESOB Başkanı Talat Dinçer'in yaptığı seçime iki listeyle gidildi. Seçim sonunda mevcut başkan Nail Uçak yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Seçimde mevcut başkan Nail Uçak 138 oy aldı, rakibi Hüseyin Öztalas 91 oy alırken 1 oy geçersiz sayıldı. Ancak Öztalas taraftarları sayımda mükerrer oy kullanıldığını iddia ederek itirazda bulundu. İtirazların seçim kuruluna yazılı yapılacağı belirtilince seçim sonunda olaylar çıktı. Bazı kişiler seçim kurulu heyetine saldırdı. Kadın olan seçim kurulu üyesini itekleyen kişi diğer seçim kurulu üyelerine saldırdı.

Olaya polis müdahale ederek kavganın büyümesini önledi.