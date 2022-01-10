TARSUS'TA KASAPLAR ODASI SEÇİMİNDE 'MÜKERRER OY' KAVGASI - Haberler
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TARSUS'TA KASAPLAR ODASI SEÇİMİNDE 'MÜKERRER OY' KAVGASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN Mersin'in Tarsus ilçesinde Kasaplar Odası'nın seçiminde mükerrer oy kullanıldığı iddiasıyla kavga çıktı.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN Mersin'in Tarsus ilçesinde Kasaplar Odası'nın seçiminde mükerrer oy kullanıldığı iddiasıyla kavga çıktı. Polis ekipleri,nin müdahalesiyle olaylar büyümeden önlendi.

Tarsus Ticaret Odası Toplantı Salonu'ndaki kongrede divan başkanlığını Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer'in yaptığı seçime iki listeyle gidildi. Seçim sonunda mevcut başkan Nail Uçak yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Seçimde mevcut başkan Nail Uçak 138, rakibi Hüseyin Öztalas ise 91 oy aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı. Ancak Öztalas taraftarları sayımda mükerrer oy kullanıldığını iddia ederek itirazda bulundu. İtirazların seçim kuruluna yazılı yapılacağı belirtilince seçim sonunda olaylar çıktı. Bazı kişiler seçim kurulu heyetine saldırdı. Kadın olan seçim kurulu üyesini iten kişi, diğer seçim kurulu üyelerine saldırdı. Olaya polis müdahale ederek kavganın büyümesini önledi

TARSUS'TA KASAPLAR ODASI SEÇİMİNDE 'MÜKERRER OY' KAVGASI

TARSUS'TA KASAPLAR ODASI SEÇİMİNDE 'MÜKERRER OY' KAVGASI

TARSUS'TA KASAPLAR ODASI SEÇİMİNDE 'MÜKERRER OY' KAVGASI

TARSUS'TA KASAPLAR ODASI SEÇİMİNDE 'MÜKERRER OY' KAVGASI

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

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