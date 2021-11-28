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Tarsus'ta Karavan Park hizmete girdi

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Tarsus'ta Karavan Park hizmete girdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde Karavan Park hizmete açıldı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde Karavan Park hizmete açıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus Şelalesi yanında oluşturdukları parkı ziyaret ederek, misafirlerle sohbet etti.

Kentin turizmine katkı sağlamak amacıyla oluşturdukları parkın 30 karavan kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Bozdoğan, burada ayrıca çadır kamp alanın da bulunduğunu belirtti.

Konaklama, su ve elektriğin ücretsiz olarak verildiği park, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından gelen tatilcileri ağırlıyor.

Tarsus'ta Karavan Park hizmete girdi

Tarsus'ta Karavan Park hizmete girdi

Tarsus'ta Karavan Park hizmete girdi

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