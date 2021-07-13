Tarsus'ta karabuğday hasadı

Mersin'in Tarsus ilçesinde karabuğday hasadı yapıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde karabuğday hasadı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında yürütülen Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında, Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Tarsus Ticaret Borsası tarafından ortaklık yapılan "Karabuğdayla Ak Günler" Projesi kapsamında İncirgediği Mahallesi'nde ekimi yapılan Karabuğday bitkisi hasat edildi.

Proje kapsamında İncirgediği Mahallesi Muhtarı ve önder çiftçi Ahmet Şaşmaz'a ait arazide Nisan ayı içerisinde 10 dekar olarak ekilişi yapılan karabuğday bitkisi yaklaşık 110 günde hasat olgunluğa gelerek hasadı tamamlandı.

Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tarsus Ticaret Borsası tarafından yapılan ortak açıklamada, "Tarsus'ta üretimi olmayan karabuğdayın, ilçemizde yetiştirilmesi, değerlendirilmesi ve tarımının benimsetilmesi, bununla birlikte unlu mamuller ve ekmek sanayisine alternatif bir ham madde kaynağı sağlanması ve glutensiz bir ürün olması (un, kek, kurabiye vb.) ile çölyak hastalarına gıda temininin kolaylaştırılması hedeflendi. Ayrıca karabuğday çiçeğinin, doğada çiçek olmadığı dönemde açması nedeni ve çiçeklenmesinin oldukça uzun olması sebebiyle arıcılık faaliyetleri açısından önem arz ettiğine değinilerek, projenin asıl amacının atıl tarım arazilerinin daha etkin şekilde kullanılması ve ülke ekonomisine katma değer oluşturacak türlerin gelişimini, ekimini arttırmak hedefindeyiz. Proje kapsamında elde edilen tohumluk Tarsus ilçemizin farklı bölgelerinde önümüzdeki sezonda ekiliş yapılmak üzere hazırlanarak bölgemiz açısından, yeni ve gelir getirici bir ürün olarak değerlendirilmesi planlanmaktadır." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı