Tarsus'ta kamyonetten akü hırsızlığı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonetten çalınan aküyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonetten çalınan aküyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, kamyonetini Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evinin önüne park eden N.G, sabah bindiği kamyonetinin çalışmadığını fark etti.

N.G, incelemesinde aracın aküsünün çalındığını anlayınca polise başvurdu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA