Tarsus'ta kafede çıkan yangın hasara neden oldu
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Tarsus'ta kafede çıkan yangın hasara neden oldu

28.02.2021 13:55 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:58
Tarsus'ta kafede çıkan yangın hasara neden oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında bir kafede hasar oluştu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında bir kafede hasar oluştu.

Kırklarsırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi'ndeki kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın sonucu iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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