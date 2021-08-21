Tarsus'ta kafe ve kahvehane yangını; 1 itfaiyeci dumandan etkilendi
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Tarsus'ta kafe ve kahvehane yangını; 1 itfaiyeci dumandan etkilendi

Tarsus'ta kafe ve kahvehane yangını; 1 itfaiyeci dumandan etkilendi
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kafede ve kullanılmayan kahvede yangın çıktı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kafede ve kullanılmayan kahvede yangın çıktı. Alevler, kısa sürede söndürülürken, 1 itfaiye eri dumandan etkilendi. 

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Mahmut Yıldırım'a ait kafede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların hemen müdahale ettiği alevler, iş yerini duman altında bıraktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri ihbarla gelerek, yangını söndürdü. Kafede hasar meydana geldi. 

Yeşil Mahallesi'nde ise eski ve kullanılamayan kahvede çıkan yangına, çevredekiler ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekiplerince alevler, diğeri iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Müdahale sırasında 1 itfaiye eri, dumandan etkilenirken, hastaneye götürüldü. 

Tarsus'ta kafe ve kahvehane yangını; 1 itfaiyeci dumandan etkilendi
Tarsus'ta kafe ve kahvehane yangını; 1 itfaiyeci dumandan etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

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