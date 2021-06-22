Tarsus'ta kadınlara yönelik atölye çalışmaları
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Tarsus'ta kadınlara yönelik atölye çalışmaları

Tarsus'ta kadınlara yönelik atölye çalışmaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, kadınlara yönelik atölye çalışmalarına yenilerini de ekleyerek yeni dönem kayıtlarını almaya başladı.

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, kadınlara yönelik atölye çalışmalarına yenilerini de ekleyerek yeni dönem kayıtlarını almaya başladı.

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi tarafından yürütülen "Kadınlara Yönelik Atölye" çalışmaları kapsamında farklı branşlarda açılan atölye çalışmaları ile kadınların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve istihdam oluşturmak amaçlanıyor. Kadınların ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabileceği atölye çalışmaları arasında, resim, sinema, edebiyat, el sanatları, toplumsal cinsiyet, işaret dili eğitimi, öz savunma, temel fotoğrafçılık, teknolojik eğitimler, bahçe bitkileri yetiştiriciliği, diksiyon ve etkili konuşma eğitimi çalışmaları yer alıyor.

Atölye çalışmalarına başvuru yapmak ve ayrıntılı bilgi almak isteyen kadınlar Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi'ni ziyaret edebilir ya da ilgili numarayı arayabilirler. - MERSİN

Tarsus'ta kadınlara yönelik atölye çalışmaları
Tarsus'ta kadınlara yönelik atölye çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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