Tarsus'ta kadınlar çevre temizliği yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarsus'ta kadınlar çevre temizliği yaptı

Tarsus'ta kadınlar çevre temizliği yaptı
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde okuma-yazma kursiyeri kadınlar farkındalık oluşturmak için çevre temizliği gerçekleştirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde okuma-yazma kursiyeri kadınlar farkındalık oluşturmak için çevre temizliği gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilçedeki Günyurdu Mahallesi'nde okuma-yazma kursuna katılan kadınlar çevre temizliği yaptı.

Çocuklarıyla etkinliğe katılan kadınlar sokaktaki çöpleri topladı.

Mahalle sakinleri etkinlikten dolayı yetkililere ve kursiyerlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

Makinist treni durdurup, rayların üzerindeki atı güvenli bölgeye aldı
Makinist treni durdurup, rayların üzerindeki atı güvenli bölgeye aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Sedat Peker Bülent Turan Meral Akşener İbrahim Aydemir
Magazin Hazal Kaya Fatma Turgut Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz
Spor Diego Burak Yılmaz Yiğit Şardan Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarsus'ta kadınlar çevre temizliği yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 16:53:04. #1.14#

title