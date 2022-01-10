TARSUS'TA KAÇAKÇI OPERASYONUNA 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler
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TARSUS'TA KAÇAKÇI OPERASYONUNA 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde silah, uyuşturucu ve kaçak sigara ticareti yaptığı belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde silah, uyuşturucu ve kaçak sigara ticareti yaptığı belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve narkotik suçlarla mücadele grup amirliğince, silah ticareti yapmak, sigara kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında şüpheliler A.A., M.M., R.S, E.Y., H.K., S.U., S.O., D.Ö., M.E., Ş.İ. ve F.B. gözaltına alındı.

Şahısların ikametlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 tabanca, 1 yarı otomatik pompalı av tüfeği, 6 uyuşturucu hap, değişik markalarda 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

TARSUS'TA KAÇAKÇI OPERASYONUNA 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

TARSUS'TA KAÇAKÇI OPERASYONUNA 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

TARSUS'TA KAÇAKÇI OPERASYONUNA 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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