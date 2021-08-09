Tarsus'ta kaçak sigara ele geçirildi
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Tarsus'ta kaçak sigara ele geçirildi

Tarsus'ta kaçak sigara ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde piyasaya sürülmek istenen çeşitli markadan kaçak sigara ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde piyasaya sürülmek istenen çeşitli markadan kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları operasyonda 69 bin 400 adet boş makaron, 480 adet doldurulmuş makaron, 10 kilo kıyılmış tütün ve 7 adet plastik sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak bir şüpheli şahıs gözaltına alınarak, hakkında gerekli yasal işlemlere başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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