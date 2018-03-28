Tarsus'ta Kaçak İçki Denetimleri

Tarsus ilçesinde kaçak içki satışı yaptığı tespit edilen bir işletmeyi belediye ekiplerinin mühürlediği bildirildi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ve polis ekiplerinin ortak uygulamasında Caminur Mahallesi'ndeki bir işletme denetlendi.

İş yerinde satışa sunulmak üzere şişelenmiş halde kaçak içkiler bulunması üzerine işletme mühürlenerek, idari işlem başlatıldı.