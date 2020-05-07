Tarsus'ta jandarma ekipleri vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıttı
07.05.2020 15:30 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:30
Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince sürücülere maske ve dezenfektan hediye edildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince sürücülere maske ve dezenfektan hediye edildi.
Ekipler, Trafik Haftası dolayısıyla yaptıkları etkinlikte araç sürücülerine yeni tip koronavirüse (Kovid-19) dikkati çeken broşürler dağıttı.
Sürücülere maske ve dezenfektan da verildi.
Kaynak: AA