Tarsus'ta itfaiye son bir yılda 398 yangına müdahale etti
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Tarsus'ta itfaiye son bir yılda 398 yangına müdahale etti

27.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:34
Tarsus'ta itfaiye son bir yılda 398 yangına müdahale etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Tarsus Grup Amirliği ekipleri, 2020 yılı içerisinde ilçede 398 yangına müdahale etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Tarsus Grup Amirliği ekipleri, 2020 yılı içerisinde ilçede 398 yangına müdahale etti.

Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Tarsus Grup Amirliği Sorumlusu Kenan Demirpolat, yaptığı yazılı açıklamada ilçede ekiplerinin geçen yıl yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

Demirpolat, 2020 yılı içinde itfaiye ekiplerinin 164'ü ev yangını, 42'ü iş yeri ve 192'si araç yangını olmak üzere, toplam 398 yangın olayına müdahale ettiğini kaydetti.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için çaba sarf ettiklerini ifade eden Demirpolat, bu yıl 25 Ocak'a kadar 16 ev, 3 iş yeri ve 11 araç yangınına müdahalede bulunduklarını belirtti.

Demirpolat, yılın ilk 25 gününde 17 araç kazası ve 18 kurtarma operasyonuna da intikal ettiklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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