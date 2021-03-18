Tarsus'ta iş yerlerinde Kovid-19 denetimi yapıldı
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Tarsus'ta iş yerlerinde Kovid-19 denetimi yapıldı

18.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:23
Tarsus'ta iş yerlerinde Kovid-19 denetimi yapıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerlerinde denetim yapıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerlerinde denetim yapıldı.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu'nun katıldığı denetimde, işletme sahiplerine ve çalışanlarına uyarılarda bulunuldu.

İlçe genelinde 367 iş yerinde yapılan denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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