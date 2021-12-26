Tarsus'ta iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
N.Ç. yönetimindeki 01 ALJ 960 plakalı motosiklet, Rasim Dokur Bulvarı'nda Y.M'nin kullandığı 33 NLA 86 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada hafif yaralanan sürücü N.Ç. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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