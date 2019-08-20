20.08.2019 12:52

Tarsus'ta içkili mekanlar denetlendi

Son dönemde Mersin ve Adana'da yaşanan sahte içki ölümlerinin ardından denetimlerini arttıran Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikti içkili mekanlarda denetim yaptı

MERSİN - Son dönemde Mersin ve Adana'da yaşanan sahte içki ölümlerinin ardından bu yöndeki denetimlerini yoğunlaştıran Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikti içkili mekanlarda denetim yaptı.

Tarsus Belediyesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hem içki hem de asayiş denetiminde bulundu. Ekiplerin, kentin değişik bölgelerinde faaliyet gösteren bar, lokanta ve restoranlarda yaptığı denetimlerde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kurallara uyup uymadıklarını inceledi. Yapılan kontrollerde içki numunesi alınırken, işyerlerinde ruhsat ve hijyen belgelerine bakıldı. Bunun yanı sıra polis ekipleri de kimlik kontrolü ve Genel Bilgi Taraması yaptı.

Ekiplerin incelemesi sonucu müzik ruhsatı olmayan iki işyerine tespit tutanağı tutuldu.

Kaynak: İHA