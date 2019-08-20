Tarsus'ta içkili mekanlar denetlendi

Tarsus'ta içkili mekanlar denetlendi

Son dönemde Mersin ve Adana'da yaşanan sahte içki ölümlerinin ardından bu yöndeki denetimlerini yoğunlaştıran Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikti içkili mekanlarda denetim yaptı.

20.08.2019 11:55
Tarsus'ta içkili mekanlar denetlendi

Son dönemde Mersin ve Adana'da yaşanan sahte içki ölümlerinin ardından bu yöndeki denetimlerini yoğunlaştıran Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikti içkili mekanlarda denetim yaptı.

Tarsus Belediyesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hem içki hem de asayiş denetiminde bulundu. Ekiplerin, kentin değişik bölgelerinde faaliyet gösteren bar, lokanta ve restoranlarda yaptığı denetimlerde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kurallara uyup uymadıklarını inceledi. Yapılan kontrollerde içki numunesi alınırken, iş yerlerinde ruhsat ve hijyen belgelerine bakıldı. Bunun yanı sıra polis ekipleri de kimlik kontrolü ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.

Ekiplerin incelemesi sonucu müzik ruhsatı olmayan iki iş yerine tespit tutanağı tutuldu. - MERSİN

Kaynak: İHA
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