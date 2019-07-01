Tarsus'ta hortum korkuttu
MERSİN'in Tarsus ilçesinde oluşan hortum, cep telefonu ile görüntülendi.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde oluşan hortum, cep telefonu ile görüntülendi.
İlçeye bağlı Tozkoparan Zahit Mahallesi'nde öğlen saatlerinde açık havada aniden görülen hortum, görenleri şaşkına çevirdi. Bir inşaat alanında işçilerin öğlen molası sırasında cep telefonu ile kayda aldığı görüntülerde hortumun etkisini giderek artırdığı, önüne geleni de alıp götürdüğü görüldü.
- Mersin
İlçeye bağlı Tozkoparan Zahit Mahallesi'nde öğlen saatlerinde açık havada aniden görülen hortum, görenleri şaşkına çevirdi. Bir inşaat alanında işçilerin öğlen molası sırasında cep telefonu ile kayda aldığı görüntülerde hortumun etkisini giderek artırdığı, önüne geleni de alıp götürdüğü görüldü.
- Mersin
Kaynak: DHA
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