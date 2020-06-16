Tarsus'ta hırsızlık iddiası
Mersin'in Tarsus ilçesinde evine gittikleri kadının altın ve parasını çaldığı iddia edilen 2 kişi aranıyor.
16.06.2020 15:53 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:37
Mersin'in Tarsus ilçesinde evine gittikleri kadının altın ve parasını çaldığı iddia edilen 2 kişi aranıyor.
Alınna bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi'nde yaşayan F.A, evine gelen 2 kadının sohbet esnasında 5 çeyrek altın ve 12 bin 550 lirasının olduğu cüzdanını çaldığı iddiasıyla polise başvurdu.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA